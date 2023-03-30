В Пермском крае на Строгановскую премию 2023 года выдвинули около 30 номинантов

Фото: Пермское землячество / ВКонтакте

Пермское землячество проводит отборочный цикл приема заявок на Строгановскую премию 2023 года, церемония которой будет посвящена 300-летию Перми.

Строгановская премия, учрежденная в 2005 году, является общественной наградой за выдающиеся достижения ныне живущих людей, прославивших Пермский край и его жителей.

В 2023 году Строгановская премия будет присуждаться по шести номинациям:

- За честь и достоинство;

- За высокие достижения в общественной деятельности;

- За высокие достижения в экономике и управлении;

- За высокие достижения в науке и технике;

- За высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия Прикамья;

- За высокие достижения в спорте.

К 30 марта экспертная комиссия Строгановской премии 2023 года получили более 30 заявок. В число номинантов вошли: легендарный автор первого русского перевода «Властелина колец» Александр Грузберг, ученый-эколог Николай Максимович, журналист и краевед Владимир Гладышев, хореограф и основатель танцевального коллектива Ds Crew Дмитрий Ваганов, призер Олимпийских игр 2022 года Анастасия Смирнова и многие другие.

Лауреат получает Строгановской премии 2023 года получит нагрудный знак, денежную премию в размере 500 тыс. рублей и статуэтку Аники Строганова.

Выдвижение номинантов свободное с учетом общественного мнения проходит на сайте «Пермское землячество». Срок окончания подачи заявок 20 апреля 2023 года.

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