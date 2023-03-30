В Перми строительство двух муниципальных домов превысит 1,7 млрд рублей

Фото: Администрация Перми

Изменение стоимости строительства двух муниципальных домов №54 и №57 на ул. Маяковского утвердила комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов в Перми. Одной из главных причин увеличения стал резкий рост строительных материалов.

По информации администрации Перми, контракт для разработки проектной документации и строительству многоквартирных домов на ул. Маяковского, 54 и 57 подписан с компанией «Пермь-Уралстальконструкция». На строительной площадке дома на ул. Маяковского, 54 подрядная организация завершила подготовительные работы, включая устройство котлована. Как и на строительстве дома на ул. Маяковского, 57 здесь ведется забивка свай.

В рамках рабочего выезда в Дзержинский район глава Перми Алексей Дёмкин 30 марта оценил ход работ на стройплощадках обоих муниципальных домов.

Ввести объекты в эксплуатацию планирует в 2024 году.

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