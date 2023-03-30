В Перми подросток открыл мотосезон столкновением с автомобилем

Фото: Управление ГИБДД по Пермскому краю

По сообщению управления ГИБДД по Пермскому краю, в Кировском районе Перми 15-летний подросток сел за руль мотоцикла и попал в ДТП.

Дорожное происшествие произошло около 18:00. Мальчишка, управляя мотоциклом «Эксперт Мото», в районе ул. Смольной, 2 допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранда».

В результате аварии несовершеннолетний с множественными травмами был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

«Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея водительского удостоверения, будь то автомобиль, мотоцикл либо скутер. Лицу, управляющему автомобилем и не имеющим на это права за исключением учебной езды, может быть применен административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей», - пояснили в краевом ГИБДД.

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