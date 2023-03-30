В Минприроды Пермского края заявили о начале весеннего половодья 2023 года

КамГЭС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство природных ресурсов Пермского края сообщает, что 29 марта приток к створу Камского гидроузла (первой ступени Камского каскада) составил 1030 куб. метров в секунду, что говорит о начале весеннего половодья 2023 года на территории региона.

Уровень Камского водохранилища составляет 102,27 мБС (метры по Балтийской системе от нуля Кронштадского футштока – уровнемера воды) при свободной емкости для приема паводковых вод 8 300 млн куб. метров.

Уровень Воткинского водохранилища составляет 85,61 мБС при свободной емкости для приема паводковых вод 3 212 млн куб. метров.

«В соответствии с предложениями межведомственной рабочей группы по регулированию режима работы Волжско-Камского каскада водохранилищ на Камском гидроузле продолжится сработка водохранилища, а с 10 апреля запланировано постепенное наполнение», - сообщили в краевом минприроды.

На Камской ГЭС сейчас продолжается подготовка к весеннему половодью 2023 года. На конец марта провели работы, обеспечивающие надежную и безаварийную работу оборудования и гидротехнических сооружений в половодно-паводковый период. В настоящее время ведется опробование затворов водослива.

Текущая гидрометеорологическая обстановка на реках Пермского края по информации Гидрометцентра России близка к средним многолетним значениям.

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