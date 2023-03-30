Житель Чайковского за ночь совершил два уличных грабежа и пропил награбленное

Вас ожидает полиция. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодая кровь у 20-летнего жителя Чайковского «взыграла» в мае прошлого года после принятия спиртного. Для еще большего улучшения настроения он решил «закрепить успех», а вот денег, как назло, на это не оказалось.

Прогуливаясь по ночным улицам города он заметил одиноко сидящую на лавочке женщину. Ничего лучшего не придумав, он похитил из ее сумочки портмоне. Проверив его содержимое, он оставил себе 1500 рублей и одну из банковских карт, а остальное содержимое кошелька выбросил в мусорный бак.

Завладев чужими деньгами, молодой человек решил отпраздновать свой успех и отправился в один из ночных клубов, потратив там приличную ранее «вырученную» сумму. По дороге парень повстречал двух незнакомых мужчин. В ходе возникшего конфликта одному из них он нанес серьезные телесные повреждения, а затем похитил у него имущество на общую сумму около 9 тыс. рублей. Наличные деньги он потратил в ближайшем магазине на алкоголь.

Пострадавший мужчина обратился за помощью к медикам, которые сообщили о случившемся в территориальный отдел внутренних дел. Через некоторое время наряд патрульно–постовой службы по приметам задержал и доставил молодого человека в дежурную часть Чайковского.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, суд назначил виновному в грабежах и избиении наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

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