В Перми стали меньше обижать детей и издеваться над ними

Кто тебя обидел? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми состоялось заседание межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений. В его ходе обсудили вопросы профилактики жестокого обращения с детьми.

По словам начальника управления воспитания и социализации городского департамента образования Оксаны Полторак, во всех образовательных учреждениях города ведется активная работа по информированию о правах и интересах детей.

«В школах Перми работают школьные службы примирения, деятельность которых направлена на предотвращение конфликтов, в том числе между родителями и детьми. Руководители служб примирения обучены технологии работы со случаями буллинга. За 2022 год специалистами-медиаторами Перми реализовано 14 программ примирения в семье», - говорит Оксаны Полторак.

Большую работу в рамках предупреждения жестокости по отношению к детям проводит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Каждый выявленный случай рассматривается на ее заседаниях. В отношении семей разрабатываются индивидуальные программы реабилитации и коррекции, в соответствии с которыми проводится профилактическая работа.

«В рамках оказания психологической помощи несовершеннолетним и их семьям оказываются услуги психологического консультирования, идут коррекционные занятия для предотвращения негативных последствий, сохранения психического и психологического здоровья детей, а также их нормальной социальной адаптации», - отмечают специалисты городского департамента социальной политики.

По итогам 2022 года количество случаев жестокого обращения с детьми в Перми снизилось почти на 30 процентов.

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