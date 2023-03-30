Глава Перми провел встречу с жителями Дзержинского района

Фото: Администрация Перми

Глава Перми Алексей Дёмкин продолжает серию рабочих выездов в районы города. На этот раз свое внимание он уделил Дзержинскому району, ведущемуся на его территории строительству муниципальных домов, работам по благоустройству, а также провел встречу с инициативными жителями.

Свой рабочий выезд Алексей Дёмкин начал с посещения строительных площадок муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57, проинспектировал недавно открытый спорткомплекс возле экстрим-парка, ознакомился с планами по обустройству сквера на ул. Екатерининской и обновлению парка «Оранжевое лето».

Встречи главы города с жителями городских районов теперь проводятся в обновленном формате, как в личном общении, так и в формате телемоста. В Дзержинском районе очная встреча прошла в общественном центре на ул. Ветлужской, 34. Другая часть участников встречи подключилась в онлайн-режиме из общественных центров на ул. Подлесной, 17 и ул. Плеханова, 37. Также прошло прямое включение с расчищенной мини-рынка площадки на ул. Мильчакова, 22, где инициативные жители задали вопросы о планах по ее благоустройству.

«Еще раз убедился: хочешь навести порядок – сначала спроси у людей, что для них важно. Рабочий выезд в Дзержинский район традиционно закончился встречей с жителями. Были и достаточно неожиданные вопросы. Благодарю всех за продуктивный диалог и напоминаю, что такие выезды в районы проходят регулярно», – сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

Многие поднятые вопросы были решены во прямо во время состоявшейся встречи. Глава города дал поручения соответствующим подразделениям администрации. Среди них – демонтаж незаконных гаражей около стадиона «Локомотив» на ул. Боровой, который завершат до конца октября. В апреле в проезде между домами №13 и №15а на пр. Парковом появится дополнительный кронштейн на опоре освещения, а в сквере им. Олега Новоселова отремонтируют остановившиеся часы.

С большим интересом участники встречи восприняли новость главы Перми о вводе в эксплуатацию нового здания школы на ул. Кронштадтской. Уже в этом году она распахнет свои двери для 1050 учащихся, что позволит кардинально решить вопрос переполненности школы «Приоритет» на ул. Голева.

Много вопросов Алексею Дёмкину поступило по поводу судьбы сквера им. Дзержинского, в котором обновили покрытие, но не вернули на место скамейки. Глава города пояснил, что ремонт сквера продолжается, скамейки и урны установят до конца мая.

Вместе с главой Перми во встрече с жителями Дзержинского района принял участие начальник городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин. Он познакомил собравшихся с планами празднования 300-летнего юбилея города на территории района. Праздничные мероприятия развернутся на левом и правом берегах Дзержинского района. Жителей будут ждать концертные программы во ДК железнодорожников, на площадке по ул. Хабаровской, 40. Более подробная программа мероприятий станет известна позднее.

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