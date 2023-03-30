Рок-группе Anacondaz отказали во взыскании убытков за срыв концерта в Перми

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу организатора концертных туров рок-группы Anacondaz. Компания пыталась оспорить решение первой инстанции, которая отказала ей во взыскании 255 тысяч рублей с УМВД Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, что 23 июля полиция прервала концерт группы, который проходил в клубе «Мичурин». Артисты утверждают, что сделано это было без объяснения причин. В МВД заявляли, что остановка концерта была вынужденной мерой, поскольку в помещении выявили нарушения пожарной безопасности. В частности, выходы были заблокированы, а требования плотности (1 человек на 1 кв. м) — не соблюдены.

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