В Перми с 1 апреля на бескондукторную оплату проезда перейдут 8 автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 1 апреля кондукторы покинут еще восемь маршрутов №7, №12, №21, №28, №29, №38, №39 и №68.
Кроме того, в городском департаменте транспорта рассказали о корректировке маршрута движения автобуса №22. Изменения начнут действовать также с 1 апреля.
Автобусы маршрута №22 в обоих направлениях будут следовать не по ул. Карбышева, как это было раньше, а по ул. Репина. Посадка и высадка станет возможна в любом незапрещенном месте.
«Это изменение позволит обеспечить общественным транспортом жилые дома на улице Репина, ряд социальных объектов, а также ДК им. Чехова», - отметили в городском департаменте.
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