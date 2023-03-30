В Перми с 1 апреля на бескондукторную оплату проезда перейдут 8 автобусных маршрутов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 апреля кондукторы покинут еще восемь маршрутов №7, №12, №21, №28, №29, №38, №39 и №68.

Кроме того, в городском департаменте транспорта рассказали о корректировке маршрута движения автобуса №22. Изменения начнут действовать также с 1 апреля.

Автобусы маршрута №22 в обоих направлениях будут следовать не по ул. Карбышева, как это было раньше, а по ул. Репина. Посадка и высадка станет возможна в любом незапрещенном месте.

«Это изменение позволит обеспечить общественным транспортом жилые дома на улице Репина, ряд социальных объектов, а также ДК им. Чехова», - отметили в городском департаменте.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65