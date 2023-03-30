Как безопасно совершать онлайн-покупки?

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Онлайн-шоппинг стал неотъемлемой частью нашей жизни. Все чаще покупки на маркетплейсах мы предпочитаем длительным походам по магазинам. Каждая онлайн-площадка – это огромный механизм, где встречаются как добропорядочные участники рынка, так и мошенники. В преддверии весенних распродаж в Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали, как сделать онлайн-шоппинг не только приятным, но и безопасным.

Для начала разберем, с какими схемами мошенничества можно столкнуться в онлайн-магазинах.

Одна из самых популярных схем мошенничества выглядит следующим образом: продавец выставляет товар по существенно заниженной цене, а после формирования заказа и его оплаты, сообщает об отсутствии товара и возвращает деньги. Далее в чат маркетплейса от имени продавца поступает сообщение, что на самом деле товар есть, но находится на другом складе, например, в другом городе. Покупателю предлагается перейти на бизнес-аккаунт менеджера в одном из мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). За доставленные неудобства обещают даже скидку, но для ее получения требуется код для входа в аккаунт и наличие виртуальной карты онлайн-магазина. Получив доступ к онлайн-кабинету, мошенники списывают деньги со счета виртуальной карты.

Какие признаки говорят о мошеннической схеме:

- низкая цена товара в сравнении с другими продавцами,

- сознательное запутывание (заказ принят, заказ отклонен, дополнительная скидка при явно низкой цене),

- необходимость перехода на стороннюю платформу под прикрытием официального бренда (переход из чата онлайн-магазина в личную переписку),

- необходимость разглашения смс-пароля для входа в аккаунт.

Еще одна популярная схема: клиенту, который недавно получил товар, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение в одном из мессенджеров от якобы представителя онлайн-магазина, который просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке. «Менеджер» даёт реквизиты для перевода, по которым клиент отправляет денежные средства, или присылает ссылку для ввода реквизитов карты, с которой клиент планирует осуществить перечисление ошибочно зачисленных средств. На самом деле злоумышленники, взломав личный кабинет клиента, делают возврат средств за товар и пытаются выманить деньги под предлогом «возврата по ошибке».

Какие признаки могут говорить о мошеннической схеме:

- требование срочного возврата ошибочно зачисленных средств,

- излишняя настойчивость представителя онлайн-площадки,

- каналы коммуникации, отличные от используемых онлайн-магазина,

- дополнительные оповещения системы безопасности онлайн-площадки о входе со стороннего устройства.

Как обезопасить себя?

1. Если к вам обратился неизвестный, выдавая себя за представителя онлайн-площадки, не вступайте в диалог, не переходите по присланным ссылкам. Свяжитесь с компанией по номерам с официального сайта.

2. Используйте сложные пароли. Не применяйте одинаковые пароли на разных сервисах.

3. Не поддавайтесь на призывы под каким-либо предлогом сообщить ваш логин и пароли.

4. Настройте двухфакторную идентификацию, если её поддерживает сайт или приложение онлайн-магазина. Она обеспечит двойное подтверждение входа на сайт и не допустит взлома учетной записи.

Кроме того, при совершении онлайн-покупок придерживайтесь элементарных правил безопасности:

- Приобретайте товары и услуги только у известных и надежных продавцов. Если же продавец вам ранее не известен, изучите информацию о поставщике (местонахождение, контактные данные, отзывы). Обращайте внимание на фейковые отзывы о товаре: в текстах от «разных» клиентов попадаются одинаковые речевые обороты и орфографические ошибки. Наличие подобных отзывов может служить признаком недобросовестного интернет-продавца.

- Перед покупкой следует обязательно перепроверьте все характеристики выбранного товара. Обратите внимание на условия оплаты и доставки. Перед заказом внимательно изучите правила обмена и возврата товара. Поэтому при заключении договора обращайте внимание на сроки и условия возврата перечисленных ранее денежных средств.

- Заведите отдельную дебетовую банковскую карту для онлайн-покупок и держите на ней только необходимую для расчетов сумму. Также к выпущенной карте обязательно необходимо подключить услугу оповещения о проведенных операциях.

Если вы все же разгласили данные по вашей банковской карте или без вашего ведома с карты были списаны денежные средства, необходимо незамедлительно обратиться в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или зайти в ближайший филиал банка, чтобы сообщить о случившемся и заблокировать карту. После этого следует проинформировать о случившемся полицию.