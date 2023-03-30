В Перми заасфальтировали место раскопки на улице Подлесной

Фото: пресс-служба компании «Новогор-Прикамье»

В Перми восстановили асфальт на проезжей части при выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов. Площадь асфальтирования составила около 100 квадратных метров, сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

– В связи с высоким траффиком работы проведены во временном варианте. После стабилизации плюсовой температуры сделают полное благоустройство: восстановят асфальт на всю ширину дороги и тротуар, установят бордюры и обновят газон. Завершить работы планируют до 10 июня,- пояснили в «Новогоре».

Напомним, утром 24 марта в районе дома 120 по шоссе Космонавтов «ГАЗель» с 25-летним водителем провалилась в огромную яму. К счастью, пострадала только техника. К ремонтным работам специалисты приступили в тот же день. Уже 27 марта яма была засыпана щебнем, движение транспорта восстановлено.

По словам главного инженера «Новогора» Константина Гусева, трубопроводу более 50 лет. Его построили еще в 1970 году. Причина провала - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии.

Работы на железобетонном коллекторе 1970 года постройки продолжатся. В ближайшее время специалисты просанируют участок протяжённостью 115 метров, который проходит вдоль улицы Подлесной.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65