В ходе спецоперации погиб командир отделения из Бардымского округа

Фото: Халиль Алапанов / ВКонтакте

О гибели земляка сообщил глава Бардымского округа Халиль Алапанов. Сержант Айдар Галимсаров погиб в ходе спецоперации 19 марта 2023 года. Осенью прошлого года его призвали на военную службу по частичной мобилизации, а затем направили в учебный центр Тюмени.

В зоне спецоперации 38-летний Айдар Галимсаров служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона.

Глава округа Халиль Алапанов выразил соболезнование родным и близким погибшего бойца: «Низкий поклон родителям за воспитание сына! Мы сохраним светлую память о вашем сыне, брате, муже и отце…».

Айдар Галимсаров проживал в селе Краснояр-1. Был женат, воспитывал несовершеннолетних сына и дочь.

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