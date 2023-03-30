Центральные улицы Перми начали мыть шампунем

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Пришла теплая и сухая погода. В связи с этим в Перми начались первые работы по уборке дорог шампунем. В порядок начали приводить центральные улицы.

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали, что 30 марта на дороги выпустили пять помывочных машин. Шампунь нанесут, а после смоют через час. Как отмечают в министерстве, специальный состав помогает избавиться не только от поверхностных загрязнений, но и от глубоких пылевых отложений.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Также запланирована уборка пешеходных ограждений, высоких бортовых камней и остановочных площадок. В дальнейшем такая уборка станет ежедневной.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65