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НовостиОбщество30 марта 2023 9:53

МЧС предупреждает о гололедице и сильных порывах ветра в Пермском крае

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 31 марта
Екатерина Оборина
Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 31 марта, в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом жителей Прикамья предупреждают в региональном МЧС.

По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром по северу Прикамья на дорогах образуется гололедица. Днем местами усилится ветер, возможны порывы до 17 метров в секунду.

В МЧС не исключают, что из-за непогоды вероятны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП, а также сход снега и льда с крыш. Жителям рекомендуется быть более внимательными и осторожными. Во время непогоды необходимо избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и не парковать машины возле них.

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