Пермячка сбила сотрудника ДПС и поехала дальше вместе с полицейским на капоте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осе ранее судимую 37-летнюю жительницу Перми обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Инспектор ДПС остановил автоледи за нарушение правил дорожного движения. Женщина испугалась, что ее привлекут к ответственности, и решила скрыться. Она сбила полицейского, после чего тот упал на капот.

Пермячка продолжила движение с находившимся на капоте сотрудником ДПС. Полицейский увидел, что женщина не собирается останавливаться, спрыгнул и упал на проезжую часть. Он получил телесные повреждения.

Сейчас следствие продолжается, проводятся необходимые судебные экспертизы.

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