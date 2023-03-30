В Пермском крае проходит Неделя отказа от вредных привычек

Отказ от вредных привычек и дружба со спортом - залог долгой и здоровой жизни. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 марта в России началась Неделя отказа от вредных привычек: алкоголя и табака. Обе эти пагубные привычки разрушают здоровье, а нередко приводят к смерти. В 2022 году в Пермском крае, к примеру, было зарегистрировано 414 случаев отравления алкоголем, 270 из них - со смертельным исходом.

Зависимость от табака не убивает человека одномоментно, однако приводит к инфарктам, инсультам, тяжелой инвалидности и преждевременной смерти.

Пермский психиатр-нарколог, врач по медицинской профилактике «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Пермского края Наталья Треногина дает советы, как курильщику бросить курить. А Неделя отказа от вредных привычек – это хорошее время, чтобы задуматься об этом.

- Не пытайтесь заменить сигареты айкосом или вейпом - они содержат никотин и способны усугубить зависимость, - объясняет Наталья Треногина. - Не употребляйте алкоголь - в состоянии опьянения сложнее отказаться от сигареты. Спорно употребление орехов, снеков или чипсов - они могут способствовать появлению лишнего веса. Также есть данные, что запах копченостей ассоциируется у курильщика с запахом дыма и усугубляет влечение к табаку.

По мнению врача, очень осторожно следует относиться к конфетам и жевательным резинкам, которые используют для того, чтобы заменить курение сигареты. Исключение составляют лечебные препараты в виде жевательных конфет и драже.

- Лучше всего заменить сигареты овощами и фруктами, - советует доктор. - Можно сделать или купить чипсы из моркови, яблок, свеклы. Все они снимают желание закурить. Бросая курить, займитесь вашими любимыми делами - вязанием, рисованием. Так вы займете руки чем-то полезным, вместо сигареты.

Еще один беспроигрышный способ бросить курить – это заняться спортом. Физические упражнения способствуют выделению эндорфинов, которые снимают тягу к курению и улучшают настроение.

Еще очень важно контролировать триггерные ситуации, которые вызывают желание закурить. Для кого-то это чашечка кофе, для другого - технологический перерыв на работе. Поэтому стоит найти себе вместо сигареты другое, более интересное и полезное занятие, и все должно получиться.