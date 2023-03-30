В Перми откроется ресторан корейского стрит-фуда CHIKO

Фото: сеть корейских стрит-фуд ресторанов CHICKO

В Перми до конца 2023 года откроют ресторан сети корейских стрит-фуд ресторанов CHIKO. Об этом рассказал ее основатель Сергей Лебедев Telegram-каналу Restaurant Brothers.

Сейчас рестораны работают в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге. Сеть планирует расширяться. За три года намерены открыть 150 ресторанов в России и СНГ.

В ближайшие месяцы заведения откроются в Челябинске, Самаре, Ульяновске и Астане. До конца года рестораны появятся в Перми, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Омске, и других городах.

Первый ресторан CHIKO открылся в Москве в 2020 году. Сеть продвигает культуру и кухню Южной Кореи. В меню входят популярные корейские блюда: корн-доги, токпокки, кимчи, кимпаб, пуноппан и многое другое.

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