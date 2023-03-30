С начала года в Пермском крае выявили 440 новых ВИЧ-инфицированных

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала года в Пермском крае выявлено 440 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Всего с начала выявления первых случаев заражения в Прикамье зарегистрировано более 46,4 тыс. ВИЧ-инфицированных. Из них около 14 тысяч уже умерли. Сегодня с ВИЧ на территории региона живут более 32,5 тысяч человек, в том числе 363 ребенка.

Отмечается, что последние пять лет заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае стабильно снижается. Тем не менее, регион по-прежнему входит в десятку самых поражённых территорий России. В настоящее время Прикамье занимает второе место после Красноярского края. Уровень заболеваемости ВИЧ составляет 87 случаев на 100 тысяч населения.

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