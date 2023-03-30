В пермском парке Горького появился новый экстремальный аттракцион

Фото: парк Горького Пермь

В парке имени Горького установили новый аттракцион. Он называется «Пиратский корабль».

Аттракцион поставили рядом с Колесом обозрения. «Можно подумать, что это аналог любимого «Емели», но «Пиратский корабль» во много раз превосходит по уровню адреналина своего собрата», — рассказали в пресс-службе парка.

В новом аттракционе одновременно смогут покататься до 40 человек. Это почти в два раза больше, чем на «Емеле».

«Пиратский корабль» украшает яркая иллюминация. Сейчас аттракцион готовится к открытию, о котором сообщат позже.

Ранее директор парка Горького в интервью «КП-Пермь» рассказал, какие еще новые аттракционы появятся в этом году. Установленный в 2016 году самый высокий аттракцион «Седьмое небо», который на высоте 15-этажного дома вращает кресла на цепочках, демонтируют. На его месте установят 30-метровую «Башню». Также появится новая карусель, но на этот раз двухэтажная.

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