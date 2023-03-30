Пермская прокуратура проводит проверку после схода тепловоза с грузовыми вагонами

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Тепловоз с грузовыми вагонами сошел с рельсов железной дороги в районе станции Кез. Инцидент произошел в среду, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

– При выполнении маневровых допущен сход одной тележки тепловоза ТМ 18 и двух вагонов с пиломатериалами. К счастью, опрокидывания состава не произошло. Авария случилась на подъездном железнодорожном пути, принадлежащем ООО «Восток Ресурс», - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Движения других поездов на данном участке не приостанавливалось. Для ликвидации последствий аварии выехал восстановительный поезд станции Верещагино.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку причин схода вагонов. В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

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