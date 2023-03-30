В Перми 30 марта проведут расширенный прием семей участников СВО

Фото: правительство Пермского края

В Перми в Едином центре поддержки семей мобилизованных и участников СВО 30 марта с 15:00 до 18:00 состоится расширенный прием граждан. Центр расположен в Доме офицеров по улице Сибирской, 59.

Консультации проведут специалисты Минтербеза, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка и военного госпиталя в Перми, а также судебные приставы и представители Отделения социального фонда России по Пермскому краю.

Единый центр поддержки начал работать с 17 ноября прошлого года. Там оказывают социальную, консультационную и юридическую помощь. Кроме того, центр является пунктом сбора гуманитарной помощи.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65