Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 4:29

В ходе спецоперации погиб 29-летний боец из Прикамья

Он награжден Орденом Мужества
Лела Минадзе

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Березниках простились с Евгением Капрановым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города.

Евгению Капранову было 29 лет. На военную службу он был призван в июне 2014 года, а с марта 2015 года по июль 2017 года служил по контракту.

Военнослужащий принял решение отправиться в зону СВО.Там он был водителем мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Посмертно награжден Орденом Мужества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На СВО погиб житель Осы, который играл главную роль в спектакле «А зори здесь тихие»

Он отправился на фронт в конце сентября (подробнее...)