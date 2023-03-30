В ходе спецоперации погиб 29-летний боец из Прикамья

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Березниках простились с Евгением Капрановым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации города.

Евгению Капранову было 29 лет. На военную службу он был призван в июне 2014 года, а с марта 2015 года по июль 2017 года служил по контракту.

Военнослужащий принял решение отправиться в зону СВО.Там он был водителем мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Посмертно награжден Орденом Мужества.

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