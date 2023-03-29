Нынешнее половодье в Прикамье началось раньше, чем когда-либо

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Такого не было за всю историю метеонаблюдений: еще не закончился март, а в Прикамье уже началось весеннее половодье.

- Стремительное таяние снега привело к быстрому подъему уровня воды в Обве, Иньве, Сылве, Тулве, на Буе, Быстром Таныпе и других средних и малых реках на юге края, - сообщили синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Особенность нынешней весны – потепление сопровождается мартовскими дождями. Значит ли это, что вышедшая из берегов вода может наделать бед больше, чем обычно?

Метеорологи успокаивают: наоборот, раннее половодье способствует увеличению его продолжительности и снижению максимальных уровней воды в реках.

- Они могут оказаться одними из самых низких в истории наблюдений, - прогнозируют специалисты ГИС-центра. – И даже при потеплении до +10...+15 в начале следующей недели интенсивность паводка не будет увеличиваться, поскольку осадки прекратятся.

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