Бездомному пермяку выделят деньги на покупку квартиры

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прокуратуру Перми обратился бездомный житель города. Он пожаловался, что собственного жилья не имеет и встал в очередь как нуждающийся в жилом помещении. Но квартиру по соцнайму ему так и не дают.

Прокурор города направил в суд иск, потребовав, чтобы краевой Минстрой выдал пермяку жилищный сертификат - денежную выплату на приобретение квартиры.

Ленинский районный суд Перми требование надзорного органа удовлетворил, - сообщили в краевой прокуратуре. – Решение не удалось обжаловать в краевом суде, и оно вступило в силу. Прокуратура проконтролирует его исполнение.

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