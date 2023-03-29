Жителей Прикамья предупредили о всплеске геморрагической лихорадки из-за расплодившихся мышей

Весной на дачном участке бывает множество мышиных норок. Фото: Игорь Моролдоев.

В Прикамье наступает ранняя весна, и скоро дачники начнут выезжать в свои загородные владения. В связи с этим в прикамском управлении Роспотребнадзора прогнозируют всплеск заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Этой неприятной инфекцией можно заразиться, убирая на даче следы пребывания мышей. А нынешняя зима в Прикамье была благоприятной для роста их популяции.

- Заболевание начинается внезапно - с озноба, повышения температуры, - предупредили санврачи. – Затем начинает сильно болеть голова, возникает ломота в мышцах и суставах, пропадает аппетит. После наблюдаются рвота, тошнота, головокружение, бессонница. Если своевременно не обратиться к врачу, могут развиться тяжелые формы заболевания, опасные для жизни.

Болезнь обычно передается от полевых мышей.

- Заражение происходит при попадании в дыхательные пути вместе с пылью высохших испражнений зараженных грызунов, - объясняют медики.

Поэтому на даче весной нужно сделать влажную уборку, и проводить ее следует в маске и перчатках. Также нельзя прикасаться голыми руками к мертвым грызунам.

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