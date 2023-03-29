В Кунгуре рухнул памятник Ленину на привокзальной площади

Фото: ВКонтакте / СВИП Кунгур I Новости Кунгурского округа

В Кунгуре на площади возле железнодорожного вокзала обрушился памятник Ленину. Инцидент произошел днем 29 марта. О падении памятника местные жители рассказали в социальной сети ВКонтакте.

– За пару минут до происшествия перед постаментом лежала собака. Но ей повезло. Она благополучно ушла до падения вождя, пишут горожане.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал, кроме самого памятника. В настоящее время на постаменте остались только ноги.

Что именно произошло с памятником и почему он упал, пока неясно. Памятник на привокзальной площади в Кунгуре был установлен в начале 1950-х годов.

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