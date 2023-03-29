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НовостиПроисшествия29 марта 2023 12:03

Два жителя Прикамья до смерти избили мужчину в кафе

Он скончался в больнице
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Добрянке двух местных жителей обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 26 мая 33-летний мужчина сидел в местном кафе и выпивал. В какой-то момент между ним и двумя другими посетителями возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемые начали бить оппонента по голове и телу. От полученных травм он в тот же день скончался в больнице.

Сейчас один из обвиняемых находится под стражей, а второй — под домашним арестом. Проводится сбор доказательств, следствие продолжается.

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