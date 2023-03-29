Пермь показали глазами великих художников мира

Фото: Понаехали. АРТ-Пермь. XXV / ВКонтакте

К 300-летнему юбилею города в середине апреля начнет работу выставки «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV». Экспозиция разместится на двух этажах Выставочного центра «Пермская ярмарка».

Как отмечают организаторы выставочного пространства, предстоящее масштабное удивит своих гостей не только стильным пространством, но и интересными нововведениями. К примеру, в программе выставки будут экскурсии от художников и известных пермяков.

В 2023 году на выставку «понаедут» более 300 художников, 10 галерей из 33 городов страны. Пространство «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» объединит самые различные направления и жанры – живопись, фото, скульптуру, графику, изделия декоративно-прикладного искусства.

В преддверии выставки ее команда поэкспериментировала с нейросетями и создала образы Перми, созданных самыми знаменитыми художниками мира. Кстати, эти изображения сделали таким образом, чтобы они в качестве заставок подошли для телефонов. Их можно скачать по ссылке: https://vk.cc/cmDEib

Остается добавить, 25-я международная ярмарка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Понаехали. АРТ-Пермь. XXV» пройдет с 19 по 23 апреля. (0+)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru