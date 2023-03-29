Строительство студенческого кампуса в Перми начнется с возведения гостиницы

Фото: Правительство Пермского края

Концессионер строительства межвузовского студенческого кампуса в Перми в ближайшее время начнет проектирование объектов. Сейчас краевые власти совместно с компанией формируют техническое задание. О ходе реализации объекта рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на совещании с главой Минобрнауки России Валерием Фальковым.

По словам главы Прикамья, вводить объекты кампуса в эксплуатацию планируется поэтапно. В приоритете – возведение гостиничного комплекса на более чем 5 тыс. мест. Затем в планах физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, конгресс-центр и учебно-лабораторные пространства.

Отмечается, что кампус откроет новые возможности для студентов и приведет к изменениям в образовательной и экономической сфере региона. Планируется готовить кадры по заказам ведущих предприятий и компаний. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места.

Напомним, концессионное соглашение на строительство студенческого кампуса мирового уровня в Перми заключено вначале марта с компанией ООО «Кампус Парма». Межвузовский кампус возведут в Камской долине на площади более 20 га.

В студенческом городке разместится гостиничный комплекс, где смогут одновременно жить более пяти тысяч студентов и преподавателей. Также на территории кампуса появятся учебно-лабораторные пространства, технопарк, спорткомплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. квадратных метров. Планируется, что кампус международного уровня в Перми появится до конца 2026 года.

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