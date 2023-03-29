В четырех районах Перми из кранов пойдет зеленая вода

Фото: Черникова Татьяна

С 30 марта в Перми начнется плановая проверка тепломагистралей. Об этом предупредили в компании «Т Плюс».

В рамках работ в воду добавят «Уранин-А». Это вещество позволяет увидеть утечки на сетях и обнаружить незаконные врезки. Из-за него вода может окраситься в ярко-зеленый цвет. Жителей просят не беспокоиться, поскольку вещество безопасно и соответсвует санитарным нормам.

Проверку проведут в Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах, а также в микрорайоне Крохалева Свердловского района Перми.

Зеленый цвет воды может сохраниться до 13 апреля.

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