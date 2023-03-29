Министр краевого минобра Раиса Кассина написала тестовый ЕГЭ по русскому языку

Готовимся к ЕГЭ! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родители выпускников пермских школ на себе опробовали написание ЕГЭ. Тестовое испытание по русскому языку состоялось в гимназии №5.

Вместе с ними за парты сели министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, исполнительный директор пермского «Театра-Театра» Егор Мухин, советник директора по воспитанию гимназии Наталья Килина, педагог-психолог краевого Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Артем Есаян.

Участники акции сумели проверить свои знания и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

Как пояснили в краевом минобре, был предложен сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Все участники акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» успешно справились с экзаменационными заданиями.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2023 году стартует с 26 мая, дополнительный период пройдет с 6 по 19 сентября. Первыми испытаниями для выпускников станут экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку в 2023 году планируется провести 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня. Экзамены по истории и физике будут проводиться 5 июня, по обществознанию – 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. Основной период экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.

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