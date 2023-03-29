В выходные в Пермском крае может потеплеть до +14 градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Похолодание в ночь на 29 марта в Пермском крае оказалось слабее ожидаемого. Лишь в Гайнах столбики термометров опустились до -12,4 . На севере региона было -7…-10 , а на юге -2…-4 . В Перми минимум составил -4,9 . Таким образом, среднесуточная температура вернется к климатической норме, рассказали в ГИС-Центра ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, уже днем в четверг, 30 марта, по всей южной части Прикамья воздух вновь прогреется до +5…+7 , а 31 марта до +6...+9 . В ближайшие дни ожидается еще один мощный вынос тропического воздуха на Средний Урал. И в выходные, более вероятно 2 апреля, на юге Пермского края может потеплеть до +12…+14 .

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