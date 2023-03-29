В Кудымкарском округе Пермского края появились новые провалы на дорогах

Фото: ВКонтакте/Добрый Кудымкар

Снег в Пермском крае интенсивно тает, а на дорогах продолжают появляться новые провалы. Жители Кудымкарского муниципального округа пожаловались, что дорога в селе Пешнигорт рушится.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно провалившийся асфальт. «Замглавы по вопросам Кудымкарского округа! Просим вас обратить внимание на дорогу в селе Пешнигорт», — написал автор поста.

Пользователи сети рассказали, что по этой дороге школьный автобус перевозит детей. Местные жители опасаются, что она может обвалиться. Они также отметили, что подобные ямы появились и на других участках.

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