Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

Краевое министерство физической культуры и спорта провело отбор заявок от региональных профессиональных клубов на получение субсидий из краевого бюджета в 2023 году. В отличие от прошлых лет изменится схема софинансирования.

«По новым правилам клубы должны привлечь из внебюджетных источников не менее 30% от своего общего бюджета», - пояснили в краевом минспорта.

В 2023 году из регионального бюджета хоккейному клуб «Молот» выделят 199,25 млн рублей, баскетбольному клубу «Парма» - 177,955 млн рублей, футбольному клубу «Амкар Пермь» - 125 млн рублей, женскому футбольному клубу «Звезда 2005» - 61 млн рублей, гандбольному клубу «Пермские медведи» - 50 млн рублей клубу настольного тенниса «Пермспецкабель» - 2,1 млн рублей, команде по хоккею на траве «Юность» - 2 млн рублей.

Это значит, любители спорта Пермского края продолжат болеть за свои любимые команды и ждать от них новых больших побед!

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