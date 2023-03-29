МТС и ГИТИС проведут онлайн-прослушивания для прикамских абитуриентов

Фото предоставлено компанией МТС

МТС и Российский институт театрального искусства ГИТИС, проведут вступительные прослушивания для юных пермяков, готовящихся к поступлению на актерское направление. Отбор абитуриентов пройдет 6 и 7 апреля в онлайн-формате – впервые на цифровой платформе Webinar от МТC. По итогу предварительных прослушиваний самые талантливые участники из Прикамья будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Для желающих поступить в ГИТИС до начала прослушиваний пройдет онлайн-мастер-класс. Спикером выступит старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Она расскажет про сценическую речь и движения, поделится советами и рекомендациями по успешному прохождению вступительных экзаменов, после чего проведет сами прослушивания.

Чтобы записаться на мероприятия, необходимо зарегистрироваться по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение на мастер-класс и индивидуальное время для кастинга. Участие бесплатное.

Фото предоставлено компанией МТС

«Онлайн-прослушивания в ГИТИС — одно из самых популярных активностей в рамках «Поколения М» среди пермяков. В числе ребят, кто проходил этот отбор, жители Перми, Березников, Соликамска, Чернушки, Барды и других небольших и удаленных городов и поселков региона. Для них это хорошая возможность попробовать свои силы, найти новые творческие решения, отточить выступления, не выезжая в Москву и другие города, показать свои таланты. Организация онлайн-консультаций на базе отечественной платформы Webinar экосистемы МТС — пример того, как цифровые решения открывают новые горизонты для жителей отдаленных территорий», — рассказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в онлайн-прослушиваниях предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на вступительных экзаменах проверяется музыкальность, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актера. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Оценивается глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

О компании «Webinar Group»

Webinar Group — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. В этом году ГИТИС отметит 145-летие.