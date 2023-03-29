Пермяка наказали за оскорбление Владимира Путина

Фото: Архив "КП"

В Перми общественного деятеля осудили за высказывания в сети Интернет. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Мужчина выложил в соцсети пост, в котором оскорбил президента РФ Владимира Путина. Ранее пермяка не раз привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

Дзержинский районный суд признал общественника виновным в «Повторном мелком хулиганстве» (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 150 тысяч рублей. Мужчина погасил его в установленный срок.

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