Пермяка наказали за оскорбление Владимира Путина

Фото: Архив "КП"
В Перми общественного деятеля осудили за высказывания в сети Интернет. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.
Мужчина выложил в соцсети пост, в котором оскорбил президента РФ Владимира Путина. Ранее пермяка не раз привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.
Дзержинский районный суд признал общественника виновным в «Повторном мелком хулиганстве» (ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде административного штрафа в 150 тысяч рублей. Мужчина погасил его в установленный срок.
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