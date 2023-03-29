Водитель внедорожника умер за рулем в центре Перми

Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Перми водитель внедорожника умер за рулем и протаранил две иномарки. Авария произошла во вторник, 28 марта, около 14.45 в Ленинском районе города. Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в пресс-службе краевого МВД.

– По улице Монастырской ехал УАЗ Патриот под управлением мужчины 1950 года рождения. В районе дома №83 автомобиль въехал в стоящие иномарки Рено и Мерседес. Машины получили механические повреждения, - сообщили в полиции.

По предварительной информации, во время движения пожилому водителю УАЗа стало плохо. И он скончался за рулем, до момента ДТП.

В настоящее время по данному факту автоаварии проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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