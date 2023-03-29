В Перми хотят поставить второй памятник Александру Невскому

Фото: соцсети Михаила Борисова

В Перми планируют установить новый памятник князю Александру Невскому. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Кировского района Михаил Борисов.

Глава района обсудил вопрос установки памятника вместе с председателем ТОС «Центральный» Евгением Пермяковым. Ожидается, что в ближайшее время тема будет вынесена на рассмотрение Совета по топонимике при Пермской городской Думе.

В Закамске памятник хотят поставить в сквере имени Александра Невского, который расположен на месте бывшего кинотеатра «Экран.

Первый памятник Александру Невскому в Перми установили в 2021 году. Он расположен на территории Храма Святых Царственных Страстотерпцев по улице Архитектора Свиязева, 19.

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