В Перми открылся продуктовый магазин низких цен из Татарстана

Фото: группа сети «Находка»

В Перми открылись первые магазины сети «Находка» из Татарстана. Они находятся по ул. Соликамской, 313в и ул. Ново-Гайвинской, 79а.

Продуктовый магазин работает в формате «жесткий дискаунтер». Как в складе, продукты размещаются в коробках. Из-за простого оформления магазинов, а также продажи товаров преимущественно отечественного производства цены там ниже, чем в среднем на рынке.

В Пермском крае «Находка» уже открылась в Барде, Куеде, Чайковском и Чернушке.

Продуктовая сеть зашла в Пермь вслед за другими, которые также работают в формате «жесткий дискаунтер». Это магазины «Светофор», «Маяк», «Чижик», «Доброцен» и «Моя цена».

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