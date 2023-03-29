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НовостиОбщество29 марта 2023 5:01

В семи школах Перми начальные классы можно будет окончить за 3 года

Реализуется проект ускоренного обучения
Лела Минадзе
Фото: Ленц Мария

Фото: Ленц Мария

Со следующего учебного года в школах Перми будет реализовываться проект ускоренного обучения «Эффективная начальная школа». Об этом сообщает Business class со ссылкой на департамент образования горадминистрации.

Проект предполагает, что программу начальных классов можно будет пройти не за четыре года, а за три. В классы, где введут ускоренную программу, будут распределять после зачисления в школу.

В проекте «Эффективная начальная школа» примут участие семь образовательных учреждений:

- Гимназия № 10 (пр. Парковый, 27);

- Лицей № 4 (ул. Танкистов, 56);

- школа № 22 (ул. Татищева, 7);

- школа № 55 (ул. Вагонная, 22);

- школа № 63 (ул. Воронежская, 8);

- школа № 76 (ул. Лодыгина, 48а);

- школа № 94 (ул. Героев Хасана, 89).

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