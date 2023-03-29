Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 29 марта 2023 года к 08:00 пробки в 8-9 баллов зафиксированы на улицах Огородникова и Мостовой. Такая же дорожная ситуация складывается на ул. Леонова при подъезде к ул. Промышленной со стороны Южного обхода, на ул. Якутской перед Сосновым бором, перекрестке ул. Хлебозаводской с ул. Куйбышева.

Автомобилистам стоит обратить внимание на перекресток улиц Геологов и Леонова, здесь произошло ДТП в правом ряду ул. Леонова по направлению к ул. Мира.

Если кто-то планирует сейчас отправиться в аэропорт по ш. Космонавтов, то стоит заложить в расчетное время движения затор на кольце с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на участке от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова.

В центральной части города затруднения в движении есть на ул. Попова в обоих направлениях от ул. Пушкина до ул. Ленина. Пробки в 6-7 баллов наблюдаются на ул. Островского от ул. Екатерининской до ул. Пушкина, а также на значительном участке ул. Пушкина от ул. Островского до Компроса.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 29 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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