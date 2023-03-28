Контрактника, который не вернулся в часть после отпуска, осудили в Перми

Суд назначил контрактнику наказание: два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми вынесли приговор контрактнику, который не вернулся в свою воинскую часть после отпуска. Военнослужащего судили в Пермском гарнизонном военном суде.

- Военнослужащий войсковой части, дислоцированной в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области, обвинялся в «Самовольном оставлении части или места службы», - сообщила пресс-служба суда. - Было установлено, что уроженец Перми проходил военную службу по контракту и без уважительных причин не вернулся на службу из отпуска.

Контрактник должен был прибыть в воинскую часть 7 ноября, но еще три недели после этого срока - до 30 ноября оставался проживать у родных в Перми, проводя время по своему усмотрению.

Потом военнослужащий добровольно прибыл в военную комендатуру и заявил о себе. В судебном заседании свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

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