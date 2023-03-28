В ночь на среду в Пермском крае температура может опуститься до -15 градусов

На снимке из космоса видно, что на севере Пермского края - безоблачная погода. Стрелкой показано направление, куда выдавливаются облака. Фото: метеорологический проект «Метеоролог.и.я».

Аномальное тепло, державшееся в Пермском крае всю последнюю неделю, в ночь на среду, 29 марта, грозит поменяться на крепкий морозец. Об этом сообщили эксперты метеорологического проекта «Метеоролог.и.я».

- Вторжение холодной воздушной массы с северо-запада уже началось, на снимке из космоса видно, что на северо-западе Пермского края уже почти безоблачная обстановка, - рассказали специалисты-метеорологи в своей группе ВКонтакте. - При этом облачность продолжает «выдавливаться» из региона. Ее смещение происходит в направлении юга и юго-востока.

Отсутствие облачности и холодная воздушная масса позволят воздуху выхолодиться в ночные часы. Предстоящая ночь будет морозной: в большинстве районов ночная температура опустится до -4...-9 градусов, в низинах не исключено понижение до -15.

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