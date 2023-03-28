На «Азоте» прошли встречи директора с трудовым коллективом

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» прошли традиционные встречи директора предприятия Андрея Семенюка с трудовым коллективом. Всего в мероприятиях приняли участие около 600 человек.

Андрей Семенюк ознакомил участников с итогами работы Компании и филиала «Азот» в 2022 году. Одним из главных факторов развития производства стала выработка готовой продукции, которой «Азот» выпустил 2,2 млн тонн. Предприятие отработало 2022 год стабильно. Завод сохранил выпуск товарной продукции на уровне факта 2021 года. В 2022 году быстрее всех справились с производственной программой цеха крепкой азотной кислоты, водоустойчивой и гранулированной аммиачной селитры, слабой азотной кислоты. Впервые за несколько лет без остановок отработало производство аммиака.

Средняя заработная плата в 2022 году составила 76 тыс. рублей. По уровню она занимает второе место в городе Березники и является одной из лучших среди химических предприятий Пермского края. Процент заполнения штата составляет 97%. Средний возраст сотрудников — 40 лет. Доля сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием — 66%. Благодаря реализации мероприятий для привлечения и поддержки молодежи, в 2022 году на предприятие принят 41 молодой специалист.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

За время встреч директор филиала ответил на многие вопросы, которые касались различных сфер: социальной политики, благоустройства, транспорта, питания, льгот и гарантий, вопросов охраны труда и промышленной безопасности и т.д. Во встречах также приняли участие главный инженер филиала «Азот» Сергей Акимов, заместитель директора филиала по персоналу Ольга Евтина и руководитель административной службы Владимир Иопа.

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Информационные встречи с коллективом — наша давняя традиция. Получить информацию, задать вопрос напрямую и услышать ответ — ценно не только для сотрудников, но и для руководителей. Это помогает держать руку на пульсе. Предприятие работает стабильно и слаженно во многом благодаря коллективу. И то, насколько мы выполняем план, увеличиваем объемы производства товарной продукции, зависит от людей, которые работают здесь плечом к плечу.