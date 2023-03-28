В год 300-летия в Кировском районе Перми родился юбилейный 300 ребенок

Фото: ВКонтакте / Управление ЗАГС администрации города Перми

В год 300-летия Перми Кировским отделом управления ЗАГС зарегистрировано рождение 300 малыша. Родители дали девочке красивое и редкое имя Василиса, рассказали в пермском ЗАГСе. В торжественной обстановке родителям вручили свидетельство о рождении, а также памятный знак «Родившемуся в Пермском крае» и подарок для новорожденного.

Имя Василиса в переводе с греческого означает «царственная», «властительница». Ее главные черты – стремление помогать людям, защищать их любовь и душевный покой, пояснили сотрудники ЗАГСа.

Это имя родители придумали еще четыре года назад. Тогда в семье должен был появиться первенец, но родился мальчик Илья. При рождении дочери решение с выбором имени было окончательным. Теперь в семье Михалевых растут дети со «сказочными именами»: сын Илья и доченька Василиса.

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