За выступление DJ Smash на Дне города власти Перми заплатят 1 млн рублей

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Перми на Дне города 12 июня выступит DJ Smash. Стал известен гонорар артиста. За часовое выступление он получит 1,08 млн рублей. Об этом рассказал «Рифей-Пермь».

Уроженец Перми Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, выступит на «Фестивале диджеев», который пройдет на набережной Камы.

Также определены гонорары других артистов, которые выступят на 300-летии города. Блогер Ваня Дмитриенко за выступление продолжительностью не менее 50 минут получит 1,79 млн рублей. Бывшему участнику «Чай вдвоем» Денису Кляверу заплатят 1,063 млн. Советский и российский певец Александр Айвазов за 30 минут на сцене получит 312 тысяч рублей.

Кроме того, Дне города выступят Татьяна Овсиенко, группа «Иванушки International» и певица Zivert.

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