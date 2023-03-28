В Пермском крае прошли соревнования по катанию на лопатах

Катание на лопатах прошло в Губахе. Фото: Ольга Юшкова.

В Пермском крае прошли необычные соревнования – катание на лопатах. Так на горнолыжном курорте в Губахе завершали сезон. Участие в этой веселой затее приняли десятки гостей из разных городов.

Главное условие соревнований - быстрее всех скатиться со склона на пластиковой лопате. У кого-то это получалось сделать быстро и легко, некоторые участники не доезжали до финиша. Отличное настроение было обеспечено участникам и болельщикам.

Кстати, история возникновения этих соревнований тоже достаточно необычная. Однажды, сотрудники горнолыжки во время технических работ, чтобы не идти пешком, спустились вниз трассы на лопате, так и образовалась традиция. С тех пор шуточные соревнования проводятся уже шестой раз.

Победитель состязаний получил "золотую лопату".

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