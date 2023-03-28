Солистка Пермской оперы стала лауреатом престижной премии МХТ им. Чехова

Фото: Пермский театр оперы и балета / Анна Темерина

В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене МХТ им. Чехова состоялась церемония награждения премией, учрежденной столичным театром.

В номинации «Опера» лауреатом стала солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова. Этой награды она была удостоена за исполнение партии Юдит в опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» стала Наталия Ляскова. Премьера спектакля в постановке режиссера Евгении Сафоновой и дирижера Федора Леднева состоялась в Пермском театре оперы и балета в ноябре 2022 года.

Как сообщили в Пермской опере, победителя в номинации «Опера» объявлял член жюри премии, знаменитый оперный певец Ильдар Абдразаков. В шорт-листе, кроме Наталии Лясковой, были Альбина Латипова из Большого театра и Алена Верин-Галицкая, участница Дягилевского фестиваля.

В других номинациях лауреатами премии МХТ им. Чехова стали:

- в номинации «Балет» Елизавета Кокорева (Большой театр);

- в номинации «Литература» автор романа «Протагонист» Ася Володина4

- в номинации «Классическая музыка» арфистка Софья Кипрская;

- в номинации «Современная академическая музыка» композитор Роман Жауров4

- в номинации «No comments» за вклад в искусство актер Станислав Любшин.

Победители в каждой из номинаций получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ им. Чехова для своих творческих проектов.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru