Солистка Пермской оперы стала лауреатом престижной премии МХТ им. Чехова

Фото: Пермский театр оперы и балета / Анна Темерина
В Международный день театра, 27 марта, на основной сцене МХТ им. Чехова состоялась церемония награждения премией, учрежденной столичным театром.
В номинации «Опера» лауреатом стала солистка Пермского театра оперы и балета Наталия Ляскова. Этой награды она была удостоена за исполнение партии Юдит в опере Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» стала Наталия Ляскова. Премьера спектакля в постановке режиссера Евгении Сафоновой и дирижера Федора Леднева состоялась в Пермском театре оперы и балета в ноябре 2022 года.
Как сообщили в Пермской опере, победителя в номинации «Опера» объявлял член жюри премии, знаменитый оперный певец Ильдар Абдразаков. В шорт-листе, кроме Наталии Лясковой, были Альбина Латипова из Большого театра и Алена Верин-Галицкая, участница Дягилевского фестиваля.
В других номинациях лауреатами премии МХТ им. Чехова стали:
- в номинации «Балет» Елизавета Кокорева (Большой театр);
- в номинации «Литература» автор романа «Протагонист» Ася Володина4
- в номинации «Классическая музыка» арфистка Софья Кипрская;
- в номинации «Современная академическая музыка» композитор Роман Жауров4
- в номинации «No comments» за вклад в искусство актер Станислав Любшин.
Победители в каждой из номинаций получат уникальную возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ им. Чехова для своих творческих проектов.
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