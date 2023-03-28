В ходе спецоперации погиб 36-летний боец из Прикамья

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине в возрасте 36 лет погиб уроженец Кудымкара Иван Мехоношин. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа.

Иван Мехоношин награзден медалью «За отвагу». «Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Ивана Васильевича. Разделяем вместе с вами боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 29 марта с 13:00 до 14:00 в Кудымкаре по улице Коркиных, 11а.

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