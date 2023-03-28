В Перми посещаемость торговых центров в начале марта упала на 26%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми посещаемость торговых центров в первой половине марта сократилась на 26% по сравнению с докризисным 2019 годом. Такие данные приводит «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies. Если сравнивать с показателями аналогичного периода 2022 года, то нынешний трафик в пермских торговых центрах просел на 8%.

По словам экспертов, в докризисные годы в первой половине марта высокий уровень посещаемости торговых центров обычно наблюдался в период празднования 8 Марта. Однако в марте прошлого года активность потребителей возросла по другим причинам. Это было связано с опасениями роста цен на товары, а также ухода с рынка международных брендов и возникновением дефицита товаров. Отмечается, что потребители делали нетипичные объемы покупок, в том числе и впрок.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65